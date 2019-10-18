رياضة | أول خطوة رسمية من الزمالك بسبب السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة رسمية من الزمالك بسبب السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على أولى الخطوات في ملف السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.



ويعلن مسئولو الكاف عن موعد السوبر الافريقي بشكل رسمي خلال ساعات، بعد الإعلان من جانب المسئولين عن مكانه في قطر.



وأعلن مسئولو الكاف في الساعات الماضية عن إقامة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي في قطر.

استقر مسئولو الزمالك على التقدم بتظلم إلى الكاف مدعم بموقفهم وأسباب رفضهم لخوض السوبر الافريقي في قطر والمطالبة بنقله إلى أي بلد آخر.



ويعلن الكاف خلال ساعات عن الموعد النهائي لمباراة السوبر الافريقي المقرر إقامتها في قطر، وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:

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المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.



المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.

