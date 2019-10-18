رياضة | ألفارو موراتا يحذر فالنسيا قبل المواجهة المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفارو موراتا يحذر فالنسيا قبل المواجهة المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد نادي فالنسيا من أنهم ليسوا في رحلة سهلة عندما يزورون واندا متروبوليتان يوم السبت.

تم استبعاد مهاجم أتليتيكو مدريد من تشكيلة روبرت مورينو في أسبانيا ويبدو أنه نادراً ما يلاحق بعد نهاية الشوط الأول.

ويعتقد أن أتليتكو ​​قد بدأ بداية إيجابية للموسم بالنظر إلى عدد التغييرات التي حدثت خلال الموسم السابق.

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وقال لموقع النادي الرسمي على الانترنت: "بدأنا بداية جيدة لهذا الموسم ، كانت هناك العديد من التغييرات هذا العام فيما يتعلق بالآخر ، نحن بحاجة إلى فترة من التكيف ، للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل".

وتابع : "لكن بعض الوقت قد مر ، ونحن من بين أفضل الفرق وهو أمر إيجابي ، إذا واصلنا هكذا ، فقد يكون عامًا رائعًا ، لقد بدأ فالنسيا بداية فوضوية للحملة ويأمل موراتا في أن يجعلها مشجعو أتليتيكو لعبة صعبة للزائرين.

وـكد: "ستكون هناك أجواء لا تصدق ، إنها دائمًا مباراة رائعة ، خاصة في استادنا ونعلم أن الجماهير لن تخذلنا ، إنها مباراة مهمة للغاية ومن الصعب دائمًا التنافس مرة أخرى بعد الاستراحة ، لكننا سنستمر.

واختتم موراتا: فالنسيا فريق رائع ، أحد أفضل الفرق في إسبانيا ، كما أنه يتنافس في أوروبا ، ستكون لعبة معقدة بالنسبة لنا ولكن بالنسبة لهم أيضًا." بالنسبة لهم ، لن تكون بالتأكيد زيارة سعيدة ، علينا أن ننتهز المبادرة ، ونهاجم بقوة ونتحد بشكل دفاعي. هذه هي مفاتيح المباراة."