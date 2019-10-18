رياضة | إنبي يفقد غالي وفاروق أمام أسوان وطولان يبدأ رحلة الإنقاذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يفقد غالي وفاروق أمام أسوان وطولان يبدأ رحلة الإنقاذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خدمات الثنائي محمد فاروق ومحمود غالي، أمام أسوان، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي غياب محمد فاروق بسبب تعرضه لكدمة في القدم، ومحمود غالي بسبب تعرضه للأصابة بشد في العضلة، خلال مباراة الإنتاج الحربي، بالجولة الماضية.

وكان إنبي تعرض للخسارة أمام الإنتاج الحربي، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، وواصل عروضه السيئة منذ بداية الموسم.

"طولان مدير فني لإنبي"

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وأعلن مجلس الإدارة برئاسة زكريا السيد، عن تعيين حلمي طولان مديرا فنيا للفريق، خلفا للمستقيل علي ماهر والذي تقدم باستقالته، عقب الهزيمة من الفريق العسكري.

ويتواجد مجلس الإدارة، خلال مران الفريق المقرر إقامته عصر اليوم لدعم الجهاز الفني الجديد قبل مباراة أسوان، بالجولة الخامسة.

واستقر الجهاز الفني على السفر إلى أسوان، يوم الأحد المقبل والدخول في معسكر مغلق، قبل مباراتهما المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

عن لقاء أسوان، الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لدوري الممتاز، للإصابة.

ويتواجد إنبي، في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعد مرور 4 جولات من المسابقة المحلية.