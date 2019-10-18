رياضة | زيدان يكشف كواليس حواره مع بوجبا في دبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف كواليس حواره مع بوجبا في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على الكشف عن كواليس حديثه مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في دبي.

وأكد زيدان، انه تحدث مع بول بوجبا عن أمور خاصة، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة مميزة بأن يجتمعا سويًا في دبي.

وشوهد الثنائي وهما يتحدثان على شاطئ البحر بدبي، وسط تكهنات مستمرة بأن زيدان يريد إحضار نجم الشياطين الحمر إلى سانتياجو بيرنابيو.

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وقال زيدان في تصريحات نقلت عبر صحيفة ذا صن البريطانية:" كان لقائي مع بوجبا فرصة نقية" متابعا :"نعرف بعضنا البعض، ونتحدث، وما تحدثنا عنه شخصي".

واختتم حديثه:" إنها محادثة بيني وبينه، نحن نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل".

ويعاني بوجبا حاليا من إصابة في الكاحل في الوقت الحالي، وسيغيب عن مانشستر يونايتد أمام ليفربول الأحد المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.