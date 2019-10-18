رياضة | الاهلي يحسم موقفه من رحيل الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاهلي يحسم موقفه من رحيل الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرارا تجاه رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مجلس الإداة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، رغبته في عدم الاستغناء عن خدمات لاعبه في الوقت الحالي.

وأكد فايلر، على أهمية وجود الحارس محمد الشناوي ضمن صفوفه، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية وارتباطات الفريق سواء فى الدورى المحلي أو فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير بريطانية أمس الخميس، عن دخول الشناوي، ضمن اهتمامات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.

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وأضافت التقارير، أن الشناوي يعد حارسا من ضمن الحراس المرشحة بقوة لخلافة دي خيا حارس الفريق الأساسي، مستقبلا.

ويغيب دي خيا عن تدريبات الفريق اللندني بالوقت الحالي، بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا، بالتصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2020.

وتأكد غياب دي خيا، عن مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي ستجمعهما مساء غد السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاشعة للبريميرليج.

ويستعد الأهلي، لانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز".