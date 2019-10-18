رياضة | تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول مساء الأحد المقبل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة :"لا أعتقد أن هناك الكثير من الفرق تريد اللعب ضدنا في الوقت الراهن، يبدو أن مانشستريونايتد الوحيدون الذين يريدوننا، علينا ان نتأكد أن هناك سوء فهم".

وأضاف :"دعونا نؤدي بأفضل شكلٍ ممكن، وإذا هزمونا في هذا الوقت فذلك يعني تهانينًا لهم، نحن مرتاحون للغاية ولكننا طموحون للغاية أيضًا"..

وتابع :"نحن نحترمهم كأفضل يونايتد يمكن أن نواجهه، ليس اليونايتد الذي يتحدث عنه جميعًا".

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وزاد :"لا أفهم لماذا بعد مباراة ليسترسيتي قالوا الناس أننا لا نستحق الفوز، المباراة كانت لليفربول 100%".

وأوضح :"نحن لا نتعمد الفوز بالمباريات دون تقديم أداء، الأولاد جميعًا حتى الآن، جميعهم قدموا أداءًا جيدًا".

وأشار :"نحن لسنا مثاليين، ولكننا نسعى لنكون أفضل".

وأتم حديثه :"علينا أن نقاتل في كل مساحة من الملعب، وعلينا أن نلعب كرة القدم — قبل يومين من المباراة أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإيجاد هذا التوازن".