رياضة | الكشف عن موقف محمد صلاح من موقعة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف محمد صلاح من موقعة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف المصري محمد صلاح من المشاركة في المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأحد :"لا يزال أمامنا تدريبين وعلينا أن ننتظر ما سيحدث".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة ليفربول الماضية أمام ليستر سيتي حيث غادر الملعب في الشوط الثاني بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر.