رياضة | زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غياب الرباعي لوكا مودريتش وجاريث بيل وتوني كروس ولوكاس فاسكيز عن مواجهة الغد أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غدًا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أن الرباعي لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة مايوركا لعدم تعافيهم من الإصابة.