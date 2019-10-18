رياضة | أزمة داخل ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة داخل ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت صدمة كبيرة داخل ريال مدريد بسبب غياب نجوم الفريق عن مواجهة مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

سيغيب عن تشكيلة زين الدين زيدان كلام من لوكاس فاسكويز ولوكا مودريتش وجاريث بيل في رحلة إلى ريال مايوركا في عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

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عانى لوكا مودريتش و جاريث بيل من تقرع كل منهما خلال آخر استراحة دولية ولن يتعافيا في الوقت المناسب لزيارة سون ميوكس.

على صعيد أكثر إيجابية بالنسبة إلى لوس بلانكوس ، اقترب توني كروس ورافائيل فاراني وتيباوت كورتوا من العودة ، حيث تدرب الأخيران مع بقية المجموعة يوم الجمعة.

كما أكمل فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيلا الجلسة مع الفريق الأول.