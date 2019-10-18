‏فى بيان رسمى.. برشلونة يقترح موعد إقامة الكلاسيكو في ديسمبر المقبل

الجمعة 18 أكتوبر 2019

أعلن نادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، عن بيانا بشأن بتأجيل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والذي من المقرر إقامته يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري بملعب "كامب نو.



ومن المقرر أن يتم تأجيل المباراة بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها إقليم كتالونيا.

وأكد برشلونة في بيانه عن رفضه التام لإقتراح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بخوض لقاء الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو بدلا من كامب نو، مؤكدا عن رغبة الفريق في لعب المباراة على ملعب البلوجرانا.

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وكانت رابطة الليجا، قد إقترحت نقل مباراة الكلاسيكو، إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد، على أن تقام مباراة الإياب، فى معقل الفريق الكتالونى.

وأتم برشلونة بيانه بأن سوف يقترح على ريال مدريد، إقامة لقاء الكلاسيكو في 18 من ديسمبر المقبل، وأن الجماهير لديها القدرة على استعادة أموال التذاكر بداية من يوم الاثنين المقبل.

ترتيب الفريقين في الليجا

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.