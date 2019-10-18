شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس نقاط القوة والضعف بالزمالك بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب عماد النحاس من جهازه الفني بإحضار فيديو لمباريات الزمالك أمام الاتحاد السكندري والمقاصة وإف سي مصر، حيث فاز الأبيض في أول مباراتين بهدف نظيف وتعادل في الثالثة أمام إف سي مصر بهدف لمثله.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف
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