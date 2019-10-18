شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس نقاط القوة والضعف بالزمالك بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عماد النحاس دراسة المباريات الثلاث الأخيرة لنادي الزمالك في بطولة الدوري العام بالفيديو، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض، رغم ضيق الوقت وتقديم موعد مباراة المقاولون والزمالك إلى يوم السبت بدلاً من مباراة أسوان التي كان من المقرر إقامتها أمس الخميس.

وطلب عماد النحاس من جهازه الفني بإحضار فيديو لمباريات الزمالك أمام الاتحاد السكندري والمقاصة وإف سي مصر، حيث فاز الأبيض في أول مباراتين بهدف نظيف وتعادل في الثالثة أمام إف سي مصر بهدف لمثله.

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كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً رسمياً أمس الخميس أكد خلاله على موافقته على مواجهة الزمالك يوم السبت رغم تحفظه على تقديم موعد المباراة دون إخطار النادي قبل اتخاذ هذا القرار بوقت كافي، وذلك حرصاً من المقاولون العرب على مصلحة البلاد واستمرار المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف