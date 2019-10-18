شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. نجم وسط الزمالك يغيب شهرا بسبب جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد حسن لاعب خط نادي الزمالك لجراحة فى غضروف الركبة خلال الأيام الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى للزمالك لـ"الخليج 365" أن محمد حسن سيغيب فترة لا تقل عن شهر بسبب جراحة الغضروف، مضيفا أنه سيعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وتأكد غياب محمد حسن عن لقاء المقاولون العرب في الدوري المصري، بالإضافة إلى غيابه عن لقاء جينراسيون فوت السنغال في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يخضع حسن إلى برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب



ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام، بعدما أُسدل الستار على الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة الرياضية فى الأيام الماضية، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية.

ترتيب الدوري المصري



ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط وأمامه فرصة لصدارة المسابقة حال الفوز على ذئاب الجبل، وذلك بعد تعادل بيراميدز- صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط- أمام سموحة سلبيا أمس، حيث إن الأبيض سيصل للنقطة العاشرة ويخطف المركز الأول مؤقتا من الأهلي الذي يمتلك في بنك رصيده 9 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى



ويخوض الزمالك مباراة المقاولون وتفكيره في المواجهة الحاسمة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الطرفين لحسم تأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، بينما سيشارك الخاسر فى دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.