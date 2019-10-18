شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. بند الإعارة يمنع معروف يوسف من المشاركة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري اليوم



يغيب معروف يوسف لاعب وسط نادى الزمالك المعار إلى صفوف المقاولون العرب، عن المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد السبت بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتى تقام على ملعب السلام .

غياب معروف يوسف عن المباراة بسبب بند فى عقد إعارة اللاعب من القلعة البيضاء إلى ذئاب الجبل يمنع اللاعب من خوض المباراة مع المقاولون ضد الزمالك.

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كان معروف يوسف قد انضم للمقاولون على سبيل الاعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الماضي.

​الدوري المصري .. غيابات المقاولون



جدير بالذكر أن المقاولون العرب يفتقد أيضاً لخدمات صانع ألعابه طاهر محمد طاهر والذى يعانى من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، حيث رفض الجهاز الفنى المجازفة باللاعب أمام الزمالك مع عدم اكتمال شفاءه.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدورى بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.