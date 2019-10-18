شكرا لقرائتكم أبوريدة يطير غدا لدبى ومنها للصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير غدا المهندس هانى أبوريدة الرئيس السابق للاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى دبى وذلك لحضور عدة اجتماعات دولية ، ثم يطير بعد ذلك للصين لحضور اجتماعات مكثفة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استقبل أمس أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الاوكسا"، والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة ، ووتناول اللقاء بحث وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية المقر الخاصة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي وفقًا للمتطلبات المطروحة من قبل الكاف وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية المنظمة لذلك.

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