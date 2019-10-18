شكرا لقرائتكم فالفيردي يرفض نقل "الكلاسيكو" إلى مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن مباراة قمة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقررة في 26 أكتوبر الحالي يمكن أن تقام بموعدها وفي مكانها المحدد سلفا على استاد "كامب نو" دون أي مشاكل.

وأشار فالفيردي، في مؤتمر صحافي لفريقه يوم الخميس: من المقرر أن تقام المباراة على استاد كامب نو. جماهيرنا سوف تلتزم بالنظام والمباراة ستقام بدون مشاكل حيث سيحترم المشجعون الفريق المنافس وجماهيره وكل شيء. لا أعرف الحل الذي سيتوصل إليه الاتحاد الإسباني للعبة. وسننفذ ما يتخذ من قرار، لكن هذا هو رأيي.

وتتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني للعبة قرارها خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن المباراة في ظل الظروف المحيطة من حيث حالة عدم الاستقرار التي تسود إقليم كاتالونيا حاليا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني اقترحت نقل المباراة إلى استاد "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد أو تأجيل اللقاء لوقت لاحق. ورفض الناديان فكرة نقل المباراة.

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وأشار فالفيردي : كان هناك اتجاه لتغيير ترتيب مباراتي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد بأن تكون المباراة الأولى في سانتياغو برنابيو. سنخوض مباراة خارج ملعبنا أمام إيبار في الدوري الإسباني، ثم سنلعب لقاء آخر بعيدا عن إسبانيا أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، على أن نواجه الريال في ملعبه يوم 26 أكتوبر الجاري.

أضاف فالفيردي :الأمر يتعلق باحترام تقويم المباريات والجماهير، الأمر الطبيعي هو اللعب في ملعبنا، لكننا سنرى ما سيحدث.

أشار المدرب الإسباني :أمامنا تسعة أيام قبل إقامة المباراة. لعبنا أيضا في واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد أمام أتلتيكو بعد الاستفتاء على الانفصال عام 2017، وقال الجميع إنه ستكون هناك دراما وتواجدت جماهيرنا وجماهير أتلتيكو في المدرجات. لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي ونعتقد أن نفس الشيء سيحدث هنا. ينبغي أن تجرى المباراة في ظروف عادية. يمكن للناس التعبير عن آرائهم في الملعب بصورة طبيعية.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن الريال المتصدر بعد ثماني مراحل على انطلاق البطولة.