شكرا لقرائتكم صحيفة بريطانية: مانشستر يونايتد يستهدف ضم الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي المصري لكرة القدم، هدفًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "برمنغهام ميل" البريطانية، يوم الخميس، أن الشناوي الذي كان مرتبطًا بالانتقال إلى أرسنال أو أستون فيلا الصيف الماضي، أًصبح مطلوبًا في مانشستر يونايتد، حيث دخل في محادثات للانضمام إلى الفريق في يناير المقبل.

وكان دين سميث المدير الفني لأستون فيلا فضل التعاقد مع توم هيتون من بيرنلي مقابل 8 مليون جنيه إسترليني، متخليًا عن خدمات الحارس جيد ستير الذي تألق وقاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، على الرغم من الأخبار التي ربطت الشناوي بالانتقال إلى الفريق.

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابة حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، حيث سيتولى الأرجنتيني سيرجيو روميرو حراسة مرمى الفريق في مباراة ليفربول والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.