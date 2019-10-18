شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط الزمالك يجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد حسن لاعب وسط الزمالك لعملية غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة. Advertisements ويغيب محمد حسن عن مباريات الفريق الأبيض فى الفترة الحالية بسبب الإصابة فى الركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية. ومن المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولى فى شهر نوفمبر المقبل، وسيغيب عن لقاء جينيراسيون فوت السنغالى المقرر له يوم الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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