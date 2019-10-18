شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يدرس الزمالك بالفيديو قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عماد النحاس دراسة المباريات الثلاث الأخيرة لنادى الزمالك فى بطولة الدورى العام بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، رغم ضيق الوقت وتقديم موعد مباراة المقاولون والزمالك إلى السبت بدلاً من مباراة أسوان التى كان من المقرر إقامتها أمس الخميس.

وطلب عماد النحاس من جهازه الفنى إحضار فيديو لمباريات الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والمقاصة وإف سي مصر، حيث فاز الأبيض فى أول مباراتين بهدف نظيف وتعادل فى الثالثة أمام إف سى مصر بهدف لمثله.

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وكان المقاولون العرب قد أصدر بياناً رسمياً أمس، الخميس، أكد خلاله موافقته على مواجهة الزمالك يوم السبت رغم تحفظه على تقديم موعد المباراة دون إخطار النادى قبل اتخاذ هذا القرار بوقت كافٍ، حرصاً من المقاولون العرب على مصلحة البلاد واستمرار المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدورى بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.