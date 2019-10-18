شكرا لقرائتكم خبر عن بند الإعارة يحرم المقاولون من معروف يوسف أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب معروف يوسف، لاعب وسط نادي الزمالك المعار إلى صفوف المقاولون العرب، عن المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد، السبت، بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام على ملعب السلام.

يأتي غياب معروف يوسف بسبب بند فى عقد إعارة اللاعب من القلعة البيضاء إلى ذئاب الجبل يمنع اللاعب من خوض المباراة مع المقاولون ضد الزمالك.

وكان معروف يوسف قد انضم للمقاولون على سبيل الاعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

يذكر أن المقاولون العرب يفتقد أيضاً لخدمات صانع ألعابه طاهر محمد طاهر والذى يعانى من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب أمام الزمالك مع عدم اكتمال شفائه.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.