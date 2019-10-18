تعرف على حكم المحكمة في اتهام نجم انجلترا السابق بول جاسكوين بالاعتداء الجنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مثل بول جاسكوين، لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، أمام المحكمة، وأجهش بالبكاء، واستمعت المحكمة لأقواله في الاتهامات التي وجهت إليه بالاعتداء الجنسي.

المحكمة برأت بول جاسكوين من تهمة الاعتداء الجنسي على راكبة قبلها عنوة في قطار.

محكمة تيسايد كراون، برأت جاسكوين البالغ من العمر 52 عاما، لاعب توتنهام ونيوكاسل يونايتد ولاتسيو السابق، أيضا من تهمة أخرى بالاعتداء بالضرب على المجني عليها وأمرت بالإفراج عنه.

وتم القبض على جاسكوين في محطة قطارات درهام في شمال إنجلترا خلال شهر أغسطس 2018 قبل أن يُفرج عنه في وقت لاحق مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.

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اللاعب كان قد نفى تهمة الاعتداء الجنسي وقال: إنه قبّل امرأة في القطار المتجه من يورك إلى نيوكاسل لتعزيز ثقتها في نفسها بعد أن سمع أحد الركاب الرجال يصفها بالبدينة والقبيحة.

صحيفة “جارديان” البريطانية، نقلت عنه قوله في المحكمة: لم أكن مخمورا ولم أستخدم القوة البدنية ولم أرغب في مواقعتها.

جاسكوين، الذي خضع للعلاج من إدمان الخمر والمخدرات مرارا، كان قد شارك مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة في الفترة من عام 1988 وحتى عام 1998.

وفي بيان صدر عن محاميه، قال جاسكوين: إن الـ 12 شهرا الماضية كانت صعبة لكنه سعيد لأن المحكمة أصدرت الحكم الصحيح.