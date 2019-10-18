شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس عن بيان الأهلي: «ليه تحللها لنفسك وتحرمها على غيرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى يونس، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن الفريق الأحمر استفاد من التأجيلات الموسم الماضي، وذلك تعليقًا على بيان مجلس إدارة النادي، الذي أكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والذي تم تأجيلها لدواعي أمنية.

وأضاف «يونس»، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي استفاد من التأجيلات الموسم الماضي، وكل واحد بيدور على مصلحته».

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وتابع: «اللي اتعمل المرة دي بتأجيل مباراة الزمالك مع الأهلي، الأهلي استفاد منه قبل كده. الأهلي استفاد بأنه جاب لاعيبة غير بتاعة الدور الأول وكمل الموسم».

وأكد: «أنا راجل معجون بالنادي الأهلي، ليه تحللها لنفسك وتحرمها لغيرك، وده إذا كان مطلب الزمالك أو مطلب مرتضى منصور، لكن بكرر لما تتقال كلمة الأمن، الكل يضرب تعظيم سلام».