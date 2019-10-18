شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك: لن ندخر جهدا في سبيل حصد لقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، إنه وزملائه لن يدخروا جهدًا في سبيل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وذلك بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في ثمان جولات أقيمت حتى الآن.

ويستعد الريدز لخوض واحدة من أهم مباريات الموسم ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في أولد ترافورد، الأحد.

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وأضاف فان دايك، في تصريحات لشبكة سكاري سبورتس ونقلها الموقع الرسمي للنادي: «ليس لدينا ما نخسره. مانشستر سيتي هو الفريق البطل، وبكل تأكيد سيسعى للحفاظ على لقبه، ولكننا نريد أن ننتزع اللقب لصالحنا هذه المرة».

وتابع: «علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا في سبيل تحقيق ذلك، نحتاج للتحلي بالثقة وبالتأكيد نحن سعداء بالتواجد في الصدارة الآن. لقد حصدنا 24 نقطة، وعلى الرغم

من عدم تقديمنا الأداء الأفضل في بعض المباريات، استطعنا الخروج بالنقاط الثلاث في النهاية».

وأضاف: «لازلنا في بداية الموسم ولا تزال تتبقى العديد من المباريات، لذا من غير المنطقي الحديث عن الفوز باللقب في الوقت الحالي. لا ينبغي علينا أن نتحدث عن نهاية الموسم الآن، وبكل تأكيد لن نفعل ذلك، ولكن بالطبع نحن في موقع جيد حاليًا».