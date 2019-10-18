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تقارير تكشف عن اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب مانشستر يونايتد

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الجمعة 18 أكتوبر 2019

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على أن مصير النرويجي جونار سولشاير بات في مهب الريح داخل مانشستر يونايتد وأصبح الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، قريبًا من تدريب يونايتد خلفاً للنرويجي

واضافت الصحيفة على إن أليجري أصبح قريب من تدريب مانشستر يونايتد، خصوصاً بعد تأكيده بأنه يتعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي في إشارة إلى اقترابه من تدريب الفريق.

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حيث لعب سولشاير مع الشياطين الحمر هذا الموسم 8 مباريات لم يحقق منها سوى انتصارين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وهزم في مثلهما.

أليجري حاليًا بدون عمل، بعد الرحيل عن يوفنتوس في مايو الماضي، ومرشح لتدريب العديد من الأندية في إيطاليا وأسبانيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من ترتيب الممتاز، برصيد 9 نقاط فقط.

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