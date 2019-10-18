- 1/2
- 2/2
الجمعة 18 أكتوبر 2019
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على أن مصير النرويجي جونار سولشاير بات في مهب الريح داخل مانشستر يونايتد وأصبح الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، قريبًا من تدريب يونايتد خلفاً للنرويجي
واضافت الصحيفة على إن أليجري أصبح قريب من تدريب مانشستر يونايتد، خصوصاً بعد تأكيده بأنه يتعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي في إشارة إلى اقترابه من تدريب الفريق.
حيث لعب سولشاير مع الشياطين الحمر هذا الموسم 8 مباريات لم يحقق منها سوى انتصارين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وهزم في مثلهما.
أليجري حاليًا بدون عمل، بعد الرحيل عن يوفنتوس في مايو الماضي، ومرشح لتدريب العديد من الأندية في إيطاليا وأسبانيا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تكشف عن اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.