غياب ثلاثي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا

الجمعة 18 أكتوبر 2019

واصل ريال مدريد استعداده صباح اليوم الجمعة، من خلال استمرار تدريبه صباح اليوم ضمن استعدادات الفريق لخوض مواجهة مايوركا غدًا السبت، بالجولة التاسعة من الليجا.



وغاب الثلاثي لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وجاريث بيل عن مران الفريق اليوم وتأكد غيابهم عن المشاركة في المباراة، حيث لم يتعافوا من الإصابات التي لحقت بهم خلال فترة التوقف الدولي.

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وفي سياق منفصل، عاد للمشاركة في المران فاران، وكورتوا، وتوني كروس، حيث يواصل الألماني السير بخطى إيجابية نحو التعافي، لكن لم يتم حسم موقفهم من التواجد في قائمة المباراة.

وشارك في المران فيكتور شوست مدافع فريق الكاستيا، بطلب من المدير الفني زين الدين زيدان.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بينما ريال مايوركا يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.