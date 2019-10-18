شكرا لقرائتكم اجتماع خاص لمدرب الفراعنة للاسكواش .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع أمير وجيه المدير الفني لمنتخب الإسكواش بلاعبي الفريق ، استعداد للمشاركة في بطولة العالم نوفمبر المقبل بلاعبي الفراعنة غداً السبت، في اللقاء الأول للمدرب الجديد للفراعنة والذي تولى مسئولية المنتخب قبل أيام، استعداداً للدفاع عن اللقب الذي تحمله مصر في بطولة العالم.

وضم أمير وجيه خمسة لاعبين لتمثيل الفراعنة في بطولة العالم للفرق والتي ستقام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر المقبل. وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

ومن المقرر أن يسافر اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم الفردية التي تنطلق 8 نوفمبر المقبل، قبل موعد انطلاق البطولة بثلاثة أيام على الأقل، فيما سيكون هناك الوقت الكافي للتدريبات الجماعية قبل بطولة العالم للفرق والتي تنطلق في ديسمبر المقبل بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن اللقب المصري أيضاً.

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كما انضم مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا كلاعب احتياطي في حالة تعرض أي لاعب من الأربعة الأساسيين للإصابة، وكان محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا قد اعتذر عن الانضمام للمنتخب.

وتولى أمير وجيه مسئولية تدريب المنتخب الوطني للاسكواش قبل أيام استعدادا لبطولة العالم ويعتبر أمير وجيه أحد أساطير الاسكواش المصري وفي التدريب بصفة عامة حيث يعد أكثر مدرب تتويجا بالبطولات مع المنتخب بحوالي 23 بطولة من بينها ثلاث بطولات عالم.