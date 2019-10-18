اجتماع خاص لمدرب الفراعنة للاسكواش .. اعرف التفاصيل...

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وضم أمير وجيه خمسة لاعبين لتمثيل الفراعنة في بطولة العالم للفرق والتي ستقام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يسافر اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم الفردية التي تنطلق 8 نوفمبر المقبل، قبل موعد انطلاق البطولة بثلاثة أيام على الأقل، فيما سيكون هناك الوقت الكافي للتدريبات الجماعية قبل بطولة العالم للفرق والتي تنطلق في ديسمبر المقبل بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن اللقب المصري أيضاً.
كما انضم مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا كلاعب احتياطي في حالة تعرض أي لاعب من الأربعة الأساسيين للإصابة، وكان محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا قد اعتذر عن الانضمام للمنتخب.
وتولى أمير وجيه مسئولية تدريب المنتخب الوطني للاسكواش قبل أيام استعدادا لبطولة العالم ويعتبر أمير وجيه أحد أساطير الاسكواش المصري وفي التدريب بصفة عامة حيث يعد أكثر مدرب تتويجا بالبطولات مع المنتخب بحوالي 23 بطولة من بينها ثلاث بطولات عالم.
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