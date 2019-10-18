قبل مواجهة اليوم .. لاعبون دافعوا عن ألوان الإسماعيلى وحرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة . وهناك عدة لاعبين لعبوا لناديى الاسماعيلى وحرس الحدود وهم : "سيد شارلى – عمرو الدالى – عبد الحميد بسيونى – عطية صابر – محمد صلاح أبو جريشة – ايمن رمضان – اسلام الشاطر – أحمد سعيد أوكا – ابراهيم هلالى – محمد جودة – مصطفى طلعت – محمد فتحى – جون جامبو – علاء عاطف عبد العزيز – محمد حامد ميدو – محمد الجيلانى – أحمد صديق – مسعد عوض – أحمد هانى – ابراهيم عبد الخالق – وليد عطية – محمود رضا" . ويحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف

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