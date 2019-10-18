شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يبحث عن خليفة عصام عبدالحميد لقيادة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفاضل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى ابو فريخة بين 4 مرشحين، لاختيار أحدهم لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأول رجال، خلفا لعصام عبدالحميد المدير الفنى للمنتخب، والذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان، التى أقيمت بمالى يوليو الماضى .
ويٌعد أحمد مرعى المدير الفنى الأسبق للمنتخب، والسابق لفرق سبورتنج، والحالى لفريق الاتحاد السكندرى هو أقوى المرحين لتولى المهمة الفنية للمنتخب، خلفا لعبد الحميد .
وكان عصام عبد الحميد قد تقدم باستقالته يوليو الماضى بعد العودة من مالى حيث خاض منتخب كرة السلة 3 مباريات فى بطولة الأفرو كان، أمام كل من غينيا وتونس وتشاد، فاز فى الأولى وخسر فى اللقاءين الآخرين.
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