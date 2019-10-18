شكرا لقرائتكم تعديل موعد بطولة الجمهورية لناشئين التايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قرر الاتحاد تأجيل بطولة الجمهورية للبومزا تحت 8 سنوات ، و التى كان مقرر إقامتها يوم 22 اكتوبر، على أن يتم إعلان الموعد الجديد بعد تحديده .
جاء التغيير بأن يتم مد البطولة 24 ساعة اخرى ، لتختتم يوم 22 من نفس الشهر ، على أن يقام الميزان غدا.
يذكر أن منتخب التايكوندو يشارك فى بطولة الجائزة الكبرى ، التى تقام بصوفيا فى بلغاريا ، والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد الأحد .
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