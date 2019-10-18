شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس جديدة عن مفاوضات مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

محمد الشناوي ومفاوضات مانشستر يونايتد كشف مصدر مقرب من محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري حقيقة وجود عرض من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر المقرب من الشناوي لـ"الخليج 365" إن الحارس تلقى تأكيد بالفعل من إحدى شركات التسويق الإنجليزية المعروفة بأنه تم عرضه على إدارة مانشستر يونايتد التي تبحث عن التعاقد مع حارس دولي مميز ونال اللاعب بشكل مبدئي استحسان الإدارة وصانعي القرار للعملاق الإنجليزي.

محمد الشناوي على رادار مانشستر يونايتد

وقال المصدر إن إدارة مانشستر يونايتد أكدت أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لمحمد الشناوي خلال الفترة المقبلة من خلال متابعة مبارياته مع الأهلي والمنتخب الوطني.

مانشستر يونايتد و محمد الشناوي



وارتبط اسم محمد الشناوي بالرحيل عن الأهلي أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بعد تألق الحارس الدولي الكبير سواء مع ناديه أو برفقة المنتخب الوطني.

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وأضاف المصدر:" إدارة النادي الإنجليزي سترسل مندوب فني لمشاهدة الشناوي على أرض الواقع من خلال بعض مباريات الأهلي المقبلة في الدوري أو البطولة الإفريقية من أجل حسم الموقف النهائي بالتفاوض الرسمي للتعاقد معه أو صرف النظر والبحث عن حارس آخر".

كانت تقارير صحفية انجليزية أكدت في وقت سابق أن محمد الشناوى دخل دائرة اهتمامات نادى مانشستر يونايتد تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل، حيث ذكرت صحيفة "برمنجهام ميل"، أن هناك مفاوضات جارية حالياً لانتقال حارس المنتخب المصري إلى "الشياطين الحمر" لتدعيم مركز حراسة المرمى، فى ظل إصابة الحارس الاسبانى ديفيد دى خيا، وتواجد حارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول



ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح بعد غد (الأحد)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أستون فيلا يزاحم مانشستر يونايتد في صفقة محمد الشناوي



إلى ذلك، كشف المصدر المقرب من حارس النادي الأهلي أن نادي أستون فيلا –الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي وتريزيجيه- يراقب الشناوي هو الأخر تمهيدا لضمه بعد أن أبدي مسئوليه اهتماما وإعجابا بإمكانياته منذ فترة.