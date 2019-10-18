شكرا لقرائتكم مصر تحصد برونزية رمى الرمح بأستراليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مسابقة رمي الرمح داون سيندروم ii2 ، فاز عبد الرحمن حسام لاعب منتخب مصر الباراليمبي للإعاقات الذهنية، بالميدالية البرونزية ، في بطولة العالم المقامة حاليا في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري بأستراليا. ويقود منتخب ألعاب القوي إسلام قنديل،وأسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام". وكانت لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة حققت المركز الرابع فى منافسات سباق 200 متر . Advertisements ويشارك الاتحاد في البطولة بمنتخبات ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي.

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