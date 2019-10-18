رسميا حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي...

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جدة - عمرو شويل قرر نادي انبي تعيين حلمي طولان مديرا فنيا للفريق بعد قبول استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق. وجاء تشكيل الجهاز كالتالي حلمي طولان مديرا فنيا وجهازه المعاون يضم كلا من : ممدوح محمدي مدرب عام و سيد ياسين مدرب وخالد خليل مدرب حراس مرمى على أن يتسمر الجهاز الإدارى والطبى كما هو الذى كان ضمن الجهاز السابق الذى كان يقوده على ماهر . ووجه مسئولو انبي الشكر لعلي ماهر علي ما قدمه الفترة الماضية والذى تقدم بالاعتذار عن الاستمرار فى مهمته عقب الخسارة امام الانتاج الحربى

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