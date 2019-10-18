الخطيب يغادر مستشفى الإسكندرية...

جدة - عمرو شويل يُغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى أحد مستشفيات الإسكندرية مساء اليوم، بعدما توجه إليها أمس للخضوع لفحوصات طبية بجانب إجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام الكبيرة التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلى أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الاسابيع القادمة من أجل التعافى من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .

وقال الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والاعصاب بجامعة الاسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادى توجه إلى المستشفى الملكى بالإسكندرية خلال الساعات الماضية، موضحاً أن الخطيب سبق وأجرى 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحى الرابع.

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وأوضح أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالى بعد إجرائه عملية الحقن، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافى من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور «فرهود» إلى أن الخطيب اجرى من قبل إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفى ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادى وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفى الملكى بالإسكندرية.