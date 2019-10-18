شكرا لقرائتكم ميتشو يحسم موقف شيكا وإمام من مباراة المقاولون اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب والمقرر له مساء غدا السبت والذى تم تقديمه من الجولة الخامسة فى الدورى المصري عقب تأجيل لقاء القمة أمام الاهلى والذى كان مقرر له غدا أيضا. ويختار الصربى ميتشو قائمة المباراة عقب مران اليوم الذى سيقام مساء بملعب النادى والتى سيتحدد على ضوئها موقف بعض اللاعبين منهم حازم إمام الذى كان يعانى من كدمة فى الساق بينما ابتعد محمود عبد الرازق شيكابالا عن المشاركة فى مباراة الغد بسبب غيابه عن مران الفريق الابيض حتى أمس بسبب الام العضلة الضامة التى يعانى منها .

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