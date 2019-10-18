شكرا لقرائتكم سعد سمير ومحمد محمود يطلبان المشاركة مع شباب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب ثنائى الأهلى سعد سمير ومحمد محمود المشاركة مع فريق الشباب بالنادى للدخول فى "فورمة" المباريات قبل المشاركة مع الفريق الأول خلال المباريات الرسمية خاصة وأن الثنائى غاب عن الملاعب فترة طويلة للإصابة.

وعادا سعد سمير ومحمد محمود لتدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها الثنائى فقد تعرض سعد لإصابة فى الركبة، فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى، وشارك الثنائى فى ودية الإعلاميين الاخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وكشف مصدر أن سعد ومحمد محمود تحدثا مع عمرو أنور المدير الفنى لفريق 99 بالأهلى وعرضا عليه اللعب مع الفريق بدورى الناشئين لاكتساب الاحتكاك المطلوب، لكن عمرو أنور أبلغ الثنائى بأن لائحة اتحاد الكرة تم تعديلها الموسم الجارى، حيث لم يعد بإمكان فريق الشباب الاستعانة بثلاثة لاعبين من الفريق الأول كما كان يحدث فى السابق.

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وظهر الثنائى سعد سمير ومحمد محمود بشكل جيد فى تدريبات الفريق الأخيرة وبات جاهزاً للمشاركة فى مباريات الأهلى المقبلة حسب احتياجات الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.