موعد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، في الخامسة والنصف مساء الأحد 20 أكتوبر، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف.

فيما يدخل مانشستر اللقاء متأثرا بخسارته في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الـ12 بـ9 نقاط.

موقف مشاركة صلاح

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريقه، بعدما تعرض للإصابة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، ومن المنتظر مشاركته في اللقاء.

تشكيل ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

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الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى : دي خيا

في خط الدفاع :لوك شاو– بيساكا – هاري ماجواير – توانزيبي

في خط الوسط : نيمانيا ماتيتش – بيريرا – ماكتوميناي

في خط الهجوم : جيمس – راشفورد – خوان ماتا.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2