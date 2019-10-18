تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب الأزمة في كاتالونيا









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان& الجمعة تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر تشرين الأول الجاري‭ ‬بسبب مخاوف أمنية والتوتر السياسي في كاتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد للمباراة.

Advertisements

ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم الجمعة.

وذكرت شرطة الإقليم أنها اعتقلت 16 شخصا بأنحاء متفرقة في قطالونيا بينما قال مسؤولون بقطاع الصحة إنه تم إسعاف 42 شخصا من إصابات. وفي خامس أيام الاحتجاجات احتشد المئات من المؤيدين للاستقلال في مسيرات بمختلف أنحاء قطالونيا مرددين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين" اليوم الجمعة ومن المتوقع وصول المسيرات إلى العاصمة برشلونة في وقت لاحق.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني إن القرار بين أيدي الناديين الآن للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة حتى يوم 21 من الشهر الجاري وفي حال عدم الاتفاق ستحدد اللجنة الموعد الجديد. (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)