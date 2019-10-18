سوبر كورة يكشف كواليس مفاوضات مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري حقيقة عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد المصدر المقرب من الشناوى، فى تصريحات لموقع "سوبر كورة"، أن الحارس تلقى تأكيد بالفعل من إحدى شركات التسويق الإنجليزية المعروفة بأنه تم عرضه على إدارة مانشستر يونايتد التى تبحث عن التعاقد مع حارس دولي مميز.
وارتبط اسم محمد الشناوي بالرحيل عن الأهلي أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بعد تألق الحارس الدولي الكبير سواء مع ناديه أو برفقة المنتخب الوطني.
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