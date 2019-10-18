شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة اتحاد الكرة تصدم سعد سمير ومحمد محمود فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب ثنائى الأهلى سعد سمير ومحمد محمود المشاركة مع فريق الشباب بالنادى للدخول فى "فورمة" المباريات قبل المشاركة مع الفريق الأول خلال المباريات الرسمية، خاصة أن الثنائى غاب عن الملاعب فترة طويلة للإصابة.

ويشارك سعد سمير ومحمد محمود فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرضا، فقد تعرض سعد لإصابة فى الركبة فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى، وشارك الثنائى فى ودية الإعلاميين الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

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وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن سعد ومحمد محمود تحدثا مع عمرو أنور المدير الفنى لفريق 99 بالأهلى وعرضا عليه اللعب مع الفريق بدورى الناشئين لاكتساب الاحتكاك المطلوب، لكن عمرو أنور أبلغ الثنائى بأن لائحة اتحاد الكرة تم تعديلها الموسم الجارى ولم يعد بإمكان فريق الشباب الاستعانة بثلاثة لاعبين من الفريق الأول كما كان يحدث فى السابق.

وظهر الثنائى سعد سمير ومحمد محمود بشكل جيد فى تدريبات الفريق الأخيرة وبات جاهزاً للمشاركة فى مباريات الاهلى المقبلة حسب احتياجات الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.