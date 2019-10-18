- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعدل جدول بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تعديل موعد بطولة الجمهورية للناشئين تحت 10 سنوات، والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 20 إلى 21 اكتوبر الجارى.
جاء التغيير بأن يتم مد البطولة 24 ساعة أخرى لتختتم يوم 22 من نفس الشهر على أن يقام المران غدا.
كما قرر الاتحاد تأجيل بطولة الجمهورية للبومزا تحت 8 سنوات، والتى كان مقررا إقامتها يوم 22 أكتوبر، على أن يتم إعلان الموعد الجديد بعد تحديده.
يذكر أن منتخب التايكوندو يشارك فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بصوفيا فى بلغاريا، والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد الأحد.
خطاب تعديل البطولة
كانت هذه تفاصيل خبر التايكوندو يعدل جدول بطولة الجمهورية للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.