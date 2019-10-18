شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعدل جدول بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تعديل موعد بطولة الجمهورية للناشئين تحت 10 سنوات، والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 20 إلى 21 اكتوبر الجارى.

جاء التغيير بأن يتم مد البطولة 24 ساعة أخرى لتختتم يوم 22 من نفس الشهر على أن يقام المران غدا.

كما قرر الاتحاد تأجيل بطولة الجمهورية للبومزا تحت 8 سنوات، والتى كان مقررا إقامتها يوم 22 أكتوبر، على أن يتم إعلان الموعد الجديد بعد تحديده.

Advertisements

يذكر أن منتخب التايكوندو يشارك فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بصوفيا فى بلغاريا، والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد الأحد.