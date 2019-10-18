تعرف على أبطال فيلم العميل المزدوج بين الإسماعيلى والحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول بنادى الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد، فيما تعادل الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .

وهناك عدد من اللاعبين الذين شاركوا بصفوف الإسماعيلى وحرس الحدود وهم: "سيد شارلى – عمرو الدالى – عبد الحميد بسيونى – عطية صابر – محمد صلاح أبو جريشة – أيمن رمضان – إسلام الشاطر – أحمد سعيد أوكا – إبراهيم هلالى – محمد جودة – مصطفى طلعت – محمد فتحى – جون جامبو – علاء عاطف عبد العزيز – محمد حامد ميدو – محمد الجيلانى – أحمد صديق – مسعد عوض – أحمد هانى – إبراهيم عبد الخالق – وليد عطية – محمود رضا"

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعدما لعب 3 مباريات تعادل فيها وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.