شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين لخلافة عصام عبد الحميد فى تدريب منتخب السلة.. ومرعى يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، المفاضلة بين 4 مرشحين لاختيار أحدهم لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأول رجال، خلفا لعصام عبدالحميد المدير الفنى للمنتخب والذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت فى مالى يوليو الماضى.

ويٌعد أحمد مرعى المدير الفنى الأسبق للمنتخب والسابق لفرق سبورتنج والحالى لفريق الاتحاد السكندرى هو أقوى المرشحين لتولى المهمة الفنية للمنتخب، خلفا لعبد الحميد.

وكان عصام عبد الحميد قد تقدم باستقالته يوليو الماضى بعد العودة من مالى، حيث خاض منتخب كرة السلة 3 مباريات فى بطولة الأفرو كان أمام كل من غينيا وتونس وتشاد ، فاز فى الأولى وخسر فى اللقاءين الآخرين.