شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن بديل ستوجلن فى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مسئولو الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بنادى الزمالك ، بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى ، البحث عن لاعب محترف اخر بدلا من ستوجلن الذى تم فسخ التعاقد معه مؤخرا .

وقام مسئولو الزمالك بفسخ التعاقد مع المحترف الأمريكى ستوجلن بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين طارق سعيد مدير الفريق، لرفض اللاعب خوض التدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة ، حجة الذهاب الى البنك لإيداع أموال .

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وفقا للوائح اتحاد كرة السلة، خاصة الجزء المتعلق بقيد اللاعب الأجنبى فى الدورى المصرى، فإن لوائح اتحاد كرة السلة تسمح للنادى الذى يفسخ التعاقد مع لاعبه المحترف باستبدال اللاعب الأجنبى حتى بداية مباريات الـ playoffs أى دور الثمانية، ولكن هناك شروطا.

تتمثل الشروط فى تعديل رسوم التسجيل مع كل مرة يتم فيها استبدال اللاعب الأجنبى فى نفس الموسم، بحيث يتم سداد 200دولار +10% بحد أدنى فى كل مرة، أى 3000 دولار للمرة الثانية، وعلى مستوى رسوم التسجيل للمرة الثالثة يتم سداد 5000 دولار، وفى التسجيل للمرة الرابعة يتم سداد نفس النسبة بأن يكون المبلغ 7000 دولار، و فى المرة الخامسة و هى الأخيرة يتم دفع 10000 دولار.