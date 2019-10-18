شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حلمى طولان مديرا فنيا لإنبى بعد قبول استقالة على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى إنبى تعيين حلمى طولان مديرا فنيا للفريق بعد قبول استقالة على ماهر المدير الفنى للفريق. وجاء تشكيل الجهاز كالتالى: حلمي طولان مديرا فنيا، وجهازه المعاون يضم كلا من: ممدوح محمدي مدرب عام و سيد ياسين مدرب وخالد خليل مدرب حراس مرمى على أن يتسمر الجهاز الإدارى والطبى كما هو الذى كان ضمن الجهاز السابق الذى كان يقوده على ماهر. ووجه مسئولو إنبى الشكر لعلى ماهر على ما قدمه الفترة الماضية والذى تقدم بالاعتذار عن الاستمرار فى مهمته عقب الخسارة امام الانتاج الحربى.

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