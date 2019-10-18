شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن حسام يفوز ببرونزية رمى الرمح ببطولة العالم فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز عبد الرحمن حسام، لاعب منتخب مصر الباراليمبى للإعاقات الذهنية، بالميدالية البرونزية فى مسابقة رمى الرمح داون سيندروم ii2، فى بطولة العالم المقامة حاليا فى الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجارى بأستراليا.
ويشارك الاتحاد في البطولة بمنتخبات ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي.
ويقود منتخب ألعاب القوي إسلام قنديل، وأسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".
وكانت لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة حققت المركز الرابع فى منافسات سباق 200 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرحمن حسام يفوز ببرونزية رمى الرمح ببطولة العالم فى أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.