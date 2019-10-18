شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة الصاعدين فى صفوف الدراويش قبل ظهور محمود عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة الإسماعيلى أمام حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى، شهدت ضم الواعد محمود عبد الله لقائمة الدراويش بعد تصعيده مؤخرا. ونال لاعب منتخب الشباب إعجاب الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، فى مواجهة فريقه 99 أمام الزمالك والتى انتهت بانتصار شباب الدراويش برباعية ليتم تصعيده على إثرها. Advertisements وسبق خلال السنوات الماضية تواجد ومشاركة أكثر من ناشئ ضمن صفوف الفريق الأول من قطاع الناشئين بالنادى وأبرزهم كالتالى : محمد عواد – محمود شكرى – مسعد عوض – محمد مجدى (حراسة المرمى) باهر المحمدى – محمد أبو المجد ” بوشا ” – أحمد هانى – أحمد أيمن – محمود حمد – محمد عبد الله – عبد الرحمن حسان – أحمد حجازى – على جبر – محمود متولى – محمد البعلى – خالد صبحى – محمود وحيد – جمال حسانين (خط الدفاع). عماد علاء – إسلام عماد – عمر الوحش – محمد فتحى – مهند لاشين – خالد عيد – محمد الضرف – أحمد جمال – أمير شعيب – محمد شريف – مدحت فقوسة -محمد بيومى -محمود عبد الله (خط الوسط) – على جلال – شكرى نجيب – محمد علاء ” لالا ” (خط الهجوم).

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