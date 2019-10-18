شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب، والمقرر له مساء غد السبت، والذى تم تقديمه من الجولة الخامسة فى الدورى الممتاز عقب تأجيل لقاء القمة أمام الأهلى والذى كان مقررا له غدا أيضا .

ويختار الصربى ميتشو قائمة المباراة عقب مران اليوم الذى سيقام مساء بملعب النادى وسيتحدد على ضوئه موقف بعض اللاعبين، منهم حازم إمام الذى كان يعانى من كدمة فى الساق بينما ابتعد محمود عبد الرازق شيكابالا عن المشاركة فى مباراة الغد بسبب غيابه عن مران الفريق الأبيض حتى أمس بسبب آلام العضلة الضامة التى يعانى منها .

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه ليس لديه مانع من خوض فريقه لمباراة المقاولون العرب، التى تحدد لها غدا السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد إعلان مسئولى نادى الذئاب عدم ممانعتهم من خوض المباراة بعد تعديل موعدها.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت أزمة بسبب التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لتقام السبت على استاد السلام، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.