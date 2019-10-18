رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تعيين حلمي طولان، المدرب السابق للاتحاد السكندري، مديرًا فنيًا للفريق البترولي في الفترة الحالية خلفًا لعلي ماهر الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة من الإنتاج الحربي أمس الخميس.

وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه هذا الموسم.

وقال إنبي في بيان رسمي: "السيد المحاسب زكريا السيد رئيس النادي ونائبه الأستاذ مصطفى الأمير ينهيان الاتفاق مع الكابتن حلمي طولان للعمل كمدير فني للفريق بعد إجماع لجنة الكرة على ترشيحه".

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وسيضم الجهاز الفني لحلمي طولان مع إنبي كلا من: الدكتور ممدوح المحمدي مدربا عاما، سيد ياسين مدرب مساعد وخالد خليل مدربا لحراس المرمى، مع الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري.

وعلم الخليج 365 أن مجدي علام سيتواجد أيضا ضمن الجهاز المعاون لحلمي طولان كمدرب عام.

يُذكر أن إنبي يتذيل جدول ترتيب الدوري هذا الموسم (2019-2020) بعد تحقيق نقطة وحيدة من أصل أربع مباريات لعبها في المسابقة حتى الآن، إذ خسر أمام بيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي وتعادل مع طلائع الجيش.