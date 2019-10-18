باللوائح.. ماذا ينتظر الأهلي حال انسحابه من الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هدّدت بعض أندية الدوري المصري وعلى رأسها الأهلي بعدم استكمال المسابقة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بناء على تعليمات أمنية، والتي كان مقررًا إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر قرارًا أمس الخميس يؤكد فيه تقديره للظروف الأمنية، مشددًا من خلال بيان رسمي أن القلعة الحمراء لن تخوض أي مواجهة بالبطولة قبل لقاء الزمالك.

وأخطر الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بقرار مجلس الإدارة، وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الجبلاية ستقوم بتوجيه بيان الأحمر إلى الجهات الأمنية للتحرك على ضوء توصيات الأمن في هذا الملف.

كما أعلن الجونة تضامن إدارة النادي مع البيان الصادر من الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري، مشددًا أنه لن يخوض مباراة الأحمر يوم الأربعاء المقبل بداعي أن الأخير سيحصل على فترة راحة أطول.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، قررت تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى وتبديل مباراة الفريق الأبيض بلقاء المقاولون العرب بالجولة الخامسة، ليُقام في نفس الموعد يوم السبت بدلا من 23 أكتوبر.

يأتي هذا في الوقت الذي يرتبط فيه الزمالك بمواجهة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس المقبل موعدًا لإعادتها.

ويوضح "الخليج 365" الإجراءات التي ستُتبع ضد الفريق المنسحب حال رفضه استكمال مباريات الدوري:

تقول المادة (46) من لائحة لجنة المسابقات:

إذا أُعتبر أي فريقٍ منسحبٍ واستكمل المسابقة تُطبق عليه الجزاءات التالية:

1- تُوقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم (مقدرة بـ200 ألف جنيه كحد أقصى).

2- خصم عدد (6) نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم، إضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها، ويُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

3- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بمن تراه في هذا الشأن، للاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

المادة (47): إذا أعتبر الفريق منسحبًا ولم يستكمل المسابقة.

- تُوقع عليه غرامة مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1- إذا كان انسحابه في الدور الأول:

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تُلغى نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2- إذا كان انسحابه في الدور الثاني:

أ- تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تُلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

1- تختص لجنة شؤون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة بناءً على طلب المقيدين له وكذلك الذين لهم عقود.

2- يُحرم الفريق المنسحب من المشاركة موسمًا واحدًا قادمًا مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقة التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

المادة (48):

يُعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بمن تراه في هذا الشأن، للاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

وبالتالي إذا قرر الأهلي أو الجونة عدم خوض مباراة الأربعاء لن يعني ذلك تطبيق أي منهما للانسحاب من الدوري، ففي حالة العودة بعد تلك المباراة سيعاقب المنسحب بخصم 6 نقاط بجانب غرامة من جانب اتحاد الكرة.

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