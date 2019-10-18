تقرير.. هل يساهم صلاح في دخول التاريخ مع ليفربول أمام يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتطلع ليفربول لمواصلة العلامة الكاملة بالدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الفوز على ملعب مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد، بالجولة التاسعة من المسابقة التي سيتم استئنافها غدا السبت بعد فترة غياب بسبب التوقف الدولي للمنتخبات.

وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن، لينفرد بالصدارة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، وتبدو المعنويات مرتفعة في "آنفيلد" لاقتناص اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

إلا أن الريدز سيواجهون اختبارا صعبا في "أولد ترافورد" لكتابة تاريخ جديد في بريميرليج، إذ يتطلع رفاق المصري محمد صلاح لمعادلة انطلاقة تاريخية بطلها تشيلسي، بجانب مانشستر سيتي صاحب سلسلة الانتصارات القياسية بالمسابقة.

- انطلاقة تاريخية:

أصبح ليفربول على بعد انتصار وحيد من معادلة رقم تشيلسي صاحب الانطلاقة الأفضل على الإطلاق في بريميرليج، وسيتحقق ذلك من خلال الفوز على يونايتد، وبإمكان الريدز كسر رقم الفريق اللندني حال تخطي توتنهام بالجولة العاشرة.

تشيلسي في موسم (2005-2006) حقق 9 انتصارات متتتالية في بداية بريميرليج أمام: ويجان، آرسنال، وست بروميتش، توتنهام، سندرلاند، تشارلتون أثلتيك، أستون فيلا، ليفربول وبولتون، قبل التعادل مع إيفرتون بالجولة العاشرة.

وكرر ليفربول انطلاقته الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي هذا الموسم (2019-2020)، حيث كانت آخر مرة فاز فيها الريدز في أول ثماني مباريات له بالمسابقة في موسم (1990-1991)، الذي توج به فريق آرسنال باللقب في النهاية.

- سلسلة قياسية:

حقق ليفربول سلسلة انتصارات في بريميرليج دامت 17 مباراة متتالية، بواقع 9 بنهاية الموسم الماضي و8 ببداية الموسم الحالي، إذ تعود آخر مرة فشل خلالها الريدز في تحقيق الفوز إلى ملعب إيفرتون في المباراة التي انتهت (0-0) في مارس.

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وأصبح فريق الألماني يورجن كلوب على بعد انتصار جديد لمعادلة سلسلة مانشستر سيتي بموسم (2017-2018) بالفوز في 18 مباراة متتالية في الفترة من 26 أغسطس 2017 حتى 27 ديسمبر 2017، قبل التعادل مع كريستال بالاس.

- انتصار غائب:

كتابة تاريخ جديد يرتبط بتحقيق الفوز على يونايتد الذي يعاني هذا الموسم مع المدرب أولي سولسكاير، حيث يحتل الفريق الأكثر تتويجا بلقب بريميرليج المركز التاسع بتسع نقاط من ثماني مباريات، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ليفربول.

إلا أن ليفربول سيسعى لتحقيق فوزه الأول على ملعب مانشستر منذ عام 2014 في الدوري الإنجليزي، إذ لم يخسر الشياطين الحمر أمام الريدز في آخر خمس مباريات بـ"أولد ترافورد"، محققًا ثلاثة انتصارات والتعادل في مناسبتين.

وحقق ليفربول الفوز خارج أرضه على ملعب مانشستر يونايتد خمس مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز (الذي انطلق موسم 1992-1993)، ولا يتفوق على الريدز سوى فريقين، هما مانشستر سيتي (7 انتصارات) وتشيلسي (6).

- عقدة صلاح:

فشل محمد صلاح، نجم ليفربول وصاحب الـ60 هدفًا في الدوري الإنجليزي، في تسجيل أو صناعة هدف خلال مبارياته الأربع بالمسابقة أمام مانشستر يونايتد على مدار الموسمين قبل الماضي (2017-2018) والماضي (2018-2019).

ويعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي واجهه صلاح أكثر من مرة وفشل أمامه في المساهمة بأي هدف، كما أنه الفريق الوحيد من بين كبار إنجلترا الذي استعصت شباكه على الفرعون المصري حتى الآن.

ولا يزال الغموض يحيط بشأن مشاركة صاحب الـ27 عامًا بشكل أساسي في ديربي الأحد بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي قبل بدء فترة التوقف الدولي، إذ خاض التدريبات بمفرده بعيدًا عن الفريق للتعافي تماما من الإصابة.