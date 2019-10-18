محمود الخطيب يخضع لعملية جديدة في الظهر

أكد الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، توجه اليوم إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر، وذلك بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

أضاف الطبيب المعالج للكابتن الخطيب، أنه سبق أن أجري 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر، ومن ثم تم الاتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح، أن الكابتن الخطيب يوجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي، بعد إجرائه عملية الحقن اليوم، وتشهد الساعات القليلة المقبلة مغادرته المستشفى، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها أخيرًا.

أشار الدكتور «فرهود» إلى أن الكابتن الخطيب سبق وأن أجرى إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفي، ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى منطقة العملية نفسها بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها، ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي، وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للوجود للخضوع لعملية الحقن فى المستشفى الملكي بالإسكندرية.

ذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الأسابيع المقبلة من أجل التعافي من آلام الظهر، ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة، خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا

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على الفقرات القطنية، ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.

أضاف، أن الفريق المعالج للكابتن الخطيب بذل مجهودًا كبيرًا اليوم معه بمجرد وصوله إلى المستشفي الملكي من أجل إنهاء عملية الحقن بنجاح، وأكد له الجميع أهمية الحصول على قسط كبير من الراحة وتجنب الضغوط والانفعالات خلال الفترة المقبلة لتجنب التدخل الجراحي للمرة الرابعة «لا قدر الله» مستقبلًا.

كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بعرض نفسه أخيرًا على الطبيب الألماني بيرتا لانفي، الذي وُجِد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

أجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والإشعات قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني، الذي سبق أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر، وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود.

جاءت زيارة الخطيب فى وقت سابق للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة، واضطر للجوء لبعض المسكنات قبل الخضوع اليوم لعملية الحقن فى الفقرات والجذور العصبية.